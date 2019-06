O Kirolbet Baskonia, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol de basquete, anunciou nesta terça-feira que o armador brasileiro Marcelinho Huertas não terá o contrato renovado para a próxima temporada.

O ex-Paulistano, Pinheiros, Los Angeles Lakers, entre outros, estava na equipe desde meados de 2017 e conquistou logo no primeiro ano título espanhol. No segundo, foi com o time até as quartas de final da competição.