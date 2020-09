Alcançar sonhos esportivos aos 32 anos não é uma façanha comum, mas foi exatamente o que conseguiu Marcelinho Huertas em 2015, quando decidiu tentar a sorte nda NBA, com a camisas do Los Angeles Lakers, que buscava reencontrar o caminho das vitórias.

"Não queria ficar na Europa apenas pela segurança de ter um trabalho. Queria realizar esse sonho. Isso é mais importante do que dinheiro. Se fosse por dinheiro, teria ficado na Europa", disse o paulista de São Paulo, durante a primeira entrevista coletiva como jogador da franquia californiana.

"Quando era criança, sonhava em jogar basquete e jogar na NBA. Todos queremos isso. Eu não era diferente. É difícil pensar que há 20 anos tinha esse sonho e que agora se realizou. Ainda mais com os Lakers, o que é incrível. Quero ficar muitos anos na liga", completou.

Huertas chegava com um perfil e líder, em uma equipe que acabara de alcançar o pior registro de vitórias da história da franquia, 21, contra 61 derrotas ao longo da temporada 2014-2015.

Na edição seguinte da NBA, com jovens como D'Angelo Russell e Jordan Clarkson, a situação foi ainda pior, com 17-65, além da despedida de Kobe Bryant, um dos maiores ídolos dos Lakers em todos os tempos.

O brasileiro foi testemunha dos 60 pontos marcados pelo ala-armador na vitória do Utah Jazz, no jogo de despedida das quadras do "Mamba Negra". Além disso, ao longo da temporada, teve média de 4,5 pontos e 3,4 assistências por jogo, para 16,4 minutos em quadra.

A melhor sequência de Huertas aconteceu em março, já na reta final da temporada regular, quando o destino da franquia como a pior da liga naquele momento já era inevitável.

Como era esperado, o armador, formado no Brasil e lapidado na Espanha, sofreu com a defesa durante a passagem pela NBA, mas ao menos conseguiu mostrar um pouco do jogo que o consagrou, com inteligência nos passes, e até uma grande conexão com Larry Nance Jr.

"Esteve na pior temporada da história da franquia, mas nunca se queixou pela falta de minutos ou pouco protagonismo", disse à Agência Efe, Rodrigo Arzuermendi, que administrava as versões em espanhol das redes sociais e do site dos Lakers.

A chegada de Luke Walton ao comando do time de Los Angeles reduziu ainda mais o espaço de Huertas na rotação, assim, em fevereiro de 2017, acabou trocado com o Houston Rockets, mas nunca chegou a atuar pela equipe.

O brasileiro não conseguiu ter na NBA "liberdade suficiente para desenvolver o lado mais genial e imprevisível e se limitou a cumprir o papel de armador cerebral e altruísta formado na Europa", explicou Alberto de Roa, comentarista do canal oficial da liga.

"A qualidade dele era e é indiscutível. Rapidamente, passou a estar entre os jogadores que mais distribuía assistências por minuto, inclusive, para companheiros longe da elite da NBA", completou.

Nesta quinta-feira, Huertas receberá pela primeira vez o Prêmio Efe e melhor jogador latino-americano da temporada passada da Liga Endesa, a principal do basquete espanhol.

O troféu será entregue por Rosario Prieto, delegada da Agência Efe na cidade de Tenerife, em solenidade que acontecerá na Casa de los Capitanes de La Laguna, com todas as medidas de precaução contra o novo coronavírus.

Antonio Martín Guirado.