25 out 2021

EFE Madri 25 out 2021

O lateral-esquerdo Marcelo, que foi homenageado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, pela marca de 100 jogos disputados pela Liga dos Campeões, garantiu nesta segunda-feira que ainda tem metas para buscar pelo clube.

"Isso me dá muita alegria. É outro objetivo alcançado. Quero seguir alcançando meus objetivos e, tomara, que eu chegue a mais jogos para aumentar essa quantidade", disse o defensor brasileiro, de acordo com declarações publicadas no site 'merengue'.