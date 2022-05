O lateral-esquerdo Marcelo voltou a se negar a falar sobre futuro após o fim do contrato no Real Madrid, em 30 de junho deste ano, garantiu não querer uma estátua feita pelo clube e citou o início da carreira no Fluminense, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, na véspera da final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool.

O veterano jogador, de 34 anos, foi questionado por um jornalista se preferia assinar um novo vínculo com o clube espanhol ou ser homenageado com uma estátua, mas desconversou e garantiu que só abordará os próximos passos após o jogo que acontecerá no Stade de France, em Saint-Denis.