O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que se despediu nesta segunda-feira do Real Madrid, clube com que tem contrato até 30 de junho, afirmou que não se sente incluído na lista de grandes ídolos 'merengues'.

"Não me sinto uma lenda, nunca me coloquei assim. Me sinto um jogador que quer cumprir seus objetivos e conquistar coisas", afirmou o defensor, em entrevista coletiva.