Titular do Real Madrid no empate com o Chelsea em 1 a 1 nesta terça-feira, em casa, em jogo de ida pelas semifinais da Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo Marcelo admitiu que o time espanhol não teve a atuação que gostaria, mas tentou enxergar com bons olhos a situação da eliminatória.

"Entramos com uma proposta de jogo e não conseguimos colocá-la em prática em um primeiro momento, mas quando começamos a conseguir foi totalmente diferente. Sabíamos que isso poderia acontecer e que haverá outro jogo. Estamos bem e sabemos o que temos que fazer. No jogo de volta será diferente", declarou o lateral à emissora espanhola "Movistar+".