O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, quatro vezes campeão da Liga dos Campeões, minimizou nesta terça-feira a importância do retrospecto dos jogadores e do clube na competição, antes de final com o Liverpool, que acontecerá daqui quatro dias, no Stade de France.

"Disputar uma final tendo experiência ou tendo vencido outras 'Champions' não pesa nada. Uma final é 50% para cada um. São dois times muito fortes", garantiu o defensor brasileiro, em entrevista coletiva concedida no centro de treinamento dos 'Merengues'.