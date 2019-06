O atacante Marcelo Moreno lamentou a derrota da Bolívia para a Venezuela por 3 a 1, neste sábado, e a eliminação de sua seleção na Copa América, além de ter reconhecido que ela está em um patamar inferior ao das outras sul-americanas e deveria passar por uma reformulação além dos gramados.

"É o momento de mudar, sabemos que as outras seleções estão em outro nível, e temos que começar a trabalhar de todas as formas possíveis, começar a exigir condições, porque é muito difícil não ter as condições e dar a cara contra seleções fortes", afirmou o ex-jogador de Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo à Agência Efe no estádio Mineirão, palco da partida.