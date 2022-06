O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo se despediu, entre lágrimas, nesta segunda-feira do Real Madrid, após 16 anos e 25 títulos conquistados pelo clube, em entrevista coletiva que teve a presença do presidente 'merengue', Florentino Pérez, do técnico italiano Carlo Ancelotti e companheiros de time.

O defensor, que tem contrato se encerrando no próximo dia 30, se disse "sortudo" por ter feito história com a camisa do 14 vezes campeão europeu.