Valência (Espanha), 1 abr (EFE). - O Conselho de Justiça da Comunidade Valenciana, na Espanha, notificou a família do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, do Real Madrid, além do próprio jogador, de uma proposta de multa de 2,7 mil euros (pouco mais de R$ 18 mil), por causa de terem deixado a região e não cumprirem a obrigatoriedade do uso de máscara.

No fim de semana passado, o ex-Fluminense postou no Instagram uma fotografia em que aparecia junto com a mulher e dois filhos, em um passeio na praia de La Malvarrosa, em Valência, todos sem máscaras.