O lateral-esquerdo Marcelo foi diagnosticado nesta quinta-feira com uma lesão muscular na panturrilha esquerda que o deixará de fora de pelo menos quatro partidas do Real Madrid, incluindo o clássico contra o Barcelona, no próximo dia 18, no Camp Nou.

Esta é a quarta lesão do brasileiro apenas nesta temporada, depois de ter tido um problema no pescoço, uma distensão no bíceps femoral da coxa direita e um trauma que o fez perder seis jogos até agora. Com isso, o técnico Zinedine Zidane dará mais uma oportunidade ao francês Ferland Mendy.

Marcelo se junta no departamento médico ao meia belga Eden Hazard, que também nesta quinta foi diagnosticado com uma microfissura na tíbia e da fíbula da perna direita. Os dois estão fora dos jogos contra Espanyol, Valencia e Barça, todos pelo Campeonato Espanhol, além do duelo com o Club Brugge, pela Liga dos Campeões.

Dessa forma, o objetivo do Real é voltar a contar com os dois na Supercopa da Espanha, que será disputada no começo de janeiro na Arábia Saudita.

Marcelo e Hazard engrossam a lista de baixas na equipe de Zidane, que tem também os meias Marco Asensio e James Rodríguez e os atacantes Gareth Bale e Lucas Vázquez. EFE

