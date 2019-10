O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo sofreu nova lesão e está fora, pelo menos, do próximo compromisso do Real Madrid no Campeonato Espanhol, neste sábado, contra o Granada, no estádio Santiago Bernabéu.

O experiente defensor apresentou, em exames realizados pelo departamento médico do clube, uma distensão no músculo posterior da coxa direita. Não foi divulgado o tempo de afastamento do jogador dos gramados.