O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo voltou a treinar com os companheiros do Real Madrid nesta quinta-feira, um dia depois da vitória sobre o Osasuna por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol, e dois dias antes do clássico com o Atlético de Madrid, pela competição.

O experiente defensor se recupera de lesão nas costas, que o tirou do compromisso mais recente, também do duelo com o Sevilla, pela competição nacional, e pela visita ao Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.