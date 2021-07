O jovem atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense, vestirá a camisa número 20 do Atlético de Madrid, que recebeu nesta terça-feira das mãos do presidente do clube espanhol, Enrique Cerezo.

O ato simbólico foi veiculado nas redes sociais dos 'Colchoneros', que oficializaram ontem a transferência, que foi acertada em janeiro deste ano.