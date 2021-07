A brasileira Maria Portela estreou nesta quarta-feira com vitória relâmpago na disputa da categoria feminina até 70kg do judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio, enquanto Rafael Macedo sofreu o outro lado da moeda e deu adeus na competição masculina do peso médio (até 90kg) com uma derrota no início de sua luta.

Judoca número 10 do mundo em sua categoria, Maria Portela superou por ippon a afegã Nigara Shaheen, que representa o Time Olímpico de Refugiados e é 186ª no ranking mundial, em apenas 28 segundos. Na próxima fase, ainda hoje, ela vai encarar a russa Madina Taimazova, 14ª na classificação.