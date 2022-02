O zagueiro brasileiro Marquinhos defendeu nesta segunda-feira a equipe do Paris Saint-Germain das críticas pelo rendimento alcançado até o momento na temporada, um dia antes do duelo com o Real Madrid, no estádio Parc des Princes, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"O que fazemos? Jogamos no lixo tudo o que foi feito até agora? Desde o início da temporada, lutamos, treinamos, trabalhamos, fazemos alguns jogos bons e outros ruins. Acredito que nem tudo o que fizemos tenha sido tão ruim", disse o ex-Corinthians.