O zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira, afirmou na noite de terça-feira após o empate com a Venezuela pela segunda rodada da Copa América, esperar que Neymar permaneça no Paris Saint-Germain, após as recentes informações de que o atacante estaria negociando seu retorno ao Barcelona.

"Um jogador do calibre do Neymar, a diferença que ele faz... Como companheiro, amigo e fã, queremos que fique no Paris Saint-Germain", disse o defensor, titular no empate em 0 a 0 com os venezuelanos, na Arena Fonte Nova, em Salvador.