O brasileiro Marquinhos exaltou o técnico alemão Thomas Tuchel, que o comandou por pouco mais de um ano e meio no Paris Saint-Germain, até ser demitido por causa de maus resultados na atual temporada.

"Sempre respeito as decisões dos dirigentes, e apenas posso dizer que, com Tuchel progredi muito, cheguei a um nível que nuca imaginaria. Ele me fez um jogador muito melhor, mas no futebol, tudo acontece muito rápido, talvez, rápido demais", disse o ex-Corinthians, em entrevista à revista "So Foot".