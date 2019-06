Ex-companheiro de Paolo Guerrero no Corinthians, o zagueiro Marquinhos afirmou nesta sexta-feira que terá uma "boa luta" contra o atacante na partida deste sábado entre Brasil e Peru, válida pela terceira rodada do grupo A da Copa América e na qual as duas seleções tentarão se classificar para as quartas de final.

O palco do confronto (às 16h de Brasília), por coincidência, será a Arena Corinthians, onde o jogador do Paris Saint-Germain não chegou a atuar pelo clube paulista, mas que presenciou 15 gols que tornam o peruano, hoje no Internacional, o quarto maior artilheiro da história do estádio, atrás apenas de Jô (17), Jadson (24) e Ángel Romero (27).