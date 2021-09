O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, minimizou nesta terça-feira a badalação ao redor da equipe francesa, que estreará amanhã na Liga dos Campeões, em duelo com o Club Brugge, provavelmente, com Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé atuando juntos.

"Vamos para o campo empolgados, como se esse jogo fosse o último. Uma vez que a partida começa, não existem mais estrelas, você precisa se sacrificar. Não se ganha jogo com o nome", garantiu o ex-Corinthians, em entrevista coletiva.