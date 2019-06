A seleção brasileira chegou a abrir dois gols de vantagem contra a Austrália nesta quinta-feira, com direito a um que tornou a atacante Marta recordista, mas levou a virada por 3 a 2 e sofreu assim a primeira derrota na Copa do Mundo feminina.

As australianas, que eliminaram o Brasil nas oitavas de final do último Mundial, em 2015, impuseram um ritmo mais forte desde o começo no Stade de la Mosson, em Montpellier, mas a equipe dirigida pelo técnico Oswaldo Alvarez fez 1 a 0 aos 15 minutos do primeiro tempo: Tamires cruzou, e Letícia Santos foi puxada na área. Marta cobrou pênalti com firmeza no canto direito, abriu o placar e se tornou a primeira jogadora, no feminino e no masculino, a marcar em cinco Copas diferentes. Outras oito mulheres e quatro homens, incluindo Pelé e Cristiano Ronaldo, têm gols em quatro edições diferentes.