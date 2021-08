As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram nesta terça-feira, nos Jogos de Tóquio, a medalha de ouro na classe 49er FX da vela, o segundo título olímpico da dupla, que já havia subido ao topo do pódio no Rio de Janeiro, em 2016.

Com isso, as duas entraram para um seletíssimo rol de velejadores brasileiros com dois ouros em Jogos Olímpicos, mas se tornaram as primeiras, entre homens e mulheres, a conseguir o feito em edições consecutivas - Torben Grael e Marcelo Ferreira, na classe Star, e Robert Scheidt, na Laser, foram campeões em 1996 e 2004.