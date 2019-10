Liverpool e Arsenal protagonizaram um grande duelo nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, que acabou vencido pelos 'Reds' nos pênaltis após um empate em 5 a 5 no tempo normal, com direito a dois gols do brasileiro Gabriel Martinelli.

O técnico Jurgen Klopp optou por poupar alguns astros do Liverpool, como os brasileiros Roberto Firmino, Fabinho e Alisson, além de Mohamed Salah, Van Dijk e Sadio Mané. Mesmo assim, saiu na frente do placar do estádio Anfield, graças a um gol contra de Mustafi aos seis minutos do primeiro tempo.