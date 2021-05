O ex-jogador argentino Javier Mascherano, que foi companheiro de Lionel Messi no Barcelona durante oito temporadas, entre 2010 e 2018, disse nesta quarta-feira que seu "desejo pessoal" é que Messi possa ficar no clube catalão por "muito mais tempo".

"Tenho um desejo pessoal de que ele possa ficar no Barcelona por muito mais tempo. Acho que é um clube que reúne todas as condições para fazê-lo se sentir confortável e desfrutar do seu futebol. E divertindo a todos nós", declarou Mascherano durante um evento organizado pela Liga de Futebol Profissional da Espanha