1 out 2021

EFE Redação Central 1 out 2021

O atacante Matheus Cunha durante um treino do Atlético de Madrid na quinta-feira, 30 de setembro. EFE/Rodrigo Jimenez

O atacante Matheus Cunha foi cortado da seleção brasileira devido uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, segundo informou nesta sexta-feira a CBF, pouco depois do Atlético de Madrid anunciar que o jogador não enfrentaria o Barcelona, amanhã, pelo Campeonato Espanhol.

"Na tarde da última quinta-feira, o departamento médico do Atlético de Madrid enviou os exames de imagem do jogador campeão olímpico para o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Cunha também entrou em contato com a comissão técnica para comunicar a lesão", diz nota emitida pela entidade.