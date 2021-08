O Atlético de Madrid informou nesta quinta-feira que o atacante brasileiro Matheus Cunha, última contratação da equipe, seguirá "um plano progressivo e individualizado de reabilitação" por "precaução" devido a uma lesão muscular sofrida durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, no início do mês, e "que ainda não ela está completamente recuperada", conforme foi detectado por testes radiológicos durante exame médico.

"Embora o jogador não sinta desconforto e queira participar dos treinos com o grupo, o departamento médico do clube decidiu agir com cautela e não correr riscos que possam levar a uma recaída. Por isso, o jogador não treinará com o resto do grupo nos próximos dias e seguirá um plano de reabilitação progressivo e individualizado", disse o Atlético.