O ex-jogador Mauro Silva, campeão mundial pela seleção brasileira em 1994, comentou sobre a final da Taça Libertadores em entrevista à Agência Efe nesta terça-feira e disse considerar o Flamengo um time melhor, mas alertou sobre os perigos do River Plate, adversário na luta pelo título no próximo sábado, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

"Para mim, o Flamengo é o melhor time, mas nem sempre os melhores ganham, então cuidado, especialmente com os times argentinos, que são muito duros", declarou o atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) em entrevista à Efe em São Paulo.