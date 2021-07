Mayra Aguiar fez história nesta quinta-feira, em Tóquio, ao se tornar a primeira mulher brasileira a subir três vezes no pódio de Jogos Olímpicos em disputa individual de uma modalidade, graças ao bronze que conquistou na categoria até 78kg do judô.

A atleta gaúcha, que já havia subido no mesmo degrau em Londres, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016, conseguiu o feito depois de, no fim do ano passado, ter passado por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, devido a uma grave lesão.