Desfalcado de Neymar, suspenso, o Paris Saint-Germain contou com atuação de gala do também atacante Kylian Mbappé para vencer o Monaco por 2 a 0 no Stade de France e conquistar o título da Copa da França pela 14ª vez na história, a sexta nas últimas sete temporadas - o time da capital ainda foi vice em 2019.

Revelado pelo time do principado e contratado pelo PSG em 2017, Mbappé começou a brilhar na decisão em Saint Denis aos 18 minutos do primeiro tempo, quando roubou a bola de Disasi e serviu Icardi, que completou para o gol vazio e fez 1 a 0.