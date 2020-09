O atacante Kylian Mbappé, que estava concentrado com a seleção da França, deu positivo em teste para o novo coronavírus, patógeno que provoca a Covid-19, conforme divulgou nesta segunda-feira a federação do país (FFF).

"Foi afastado do grupo depois de receber os resultados no fim do treinamento, antes de voltar para casa, à noite", indicou comunicado emitido pela FFF.