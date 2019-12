Um gol de letra de Kylian Mbappé e um de pênalti de Neymar foram decisivos para o Paris Saint-Germain bater nesta quarta-feira o Nantes por 2 a 0, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, e manter a liderança da tabela.

O time parisiense, que jogou em casa, no estádio Parc des Princes, também manteve a vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado Olympique de Marselha (36 a 31) e disputou uma partida a menos, devido ao adiamento do duelo com o Monaco, pela rodada anterior, para 15 de janeiro, devido ao mau tempo. Já o Nantes está em nono, com 23 pontos.

Neymar, que fechou o placar aos 39 minutos do segundo tempo e foi substituído por Edinson Cavani pouco depois, poderia também ter aberto a conta a favor do PSG. O brasileiro aproveitou uma sobra de bola na área após cobrança de escanteio e estufou a rede, mas o juiz, com auxílio do VAR, anulou o gol por causa de uma falta de Julian Draxler no início do lance.

O gol de Mbappé, que acabou sendo o primeiro dos anfitriões, foi marcado com muita categoria aos seis minutos da etapa final em jogada iniciada por Neymar, que tocou para Ángel di María cruzar para o jovem astro francês desviar de letra e deslocar o goleiro.

Mbappé, assim como Neymar, foi substituído, mas antes, aos 33, e deixou o gramado bastante contrariado com o técnico Thomas Tuchel. Quem entrou no lugar foi Mauro Icardi, que sofreu a falta dentro da área que originou o gol do camisa 10.

Outros brasileiros que estiveram em campo hoje na partida foram os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos (este último escalado como volante), do PSG. EFE

apa/id