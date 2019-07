O francês Kylian Mbappé lidera pelo segundo ano consecutivo o ranking dos jogadores menores de 21 anos mais valiosos do mundo, uma lista de atletas elaborada pela Soccerex e a Prime Time Sport e que conta com três brasileiros, o zagueiro Éder Militão e os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, todos do Real Madrid.

De acordo com a quinta edição do relatório anual elaborado pelas duas organizações, o atacante do Paris Saint-Germain é o jogador nascido a partir do dia 1º de janeiro de 1998 mais valioso atualmente, com base na sua idade, a sua posição, o seu clube, o seu contrato, o seu valor de mercado, o seu número de jogos pela seleção, o número de gols, o número de partidas e as lesões, entre outras questões técnicas.