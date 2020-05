O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi anunciado nesta quinta-feira como artilheiro da edição de 2019-2020 do Campeonato Francês, pela liga que organiza a competição, exatamente uma semana após o encerramento precoce da temporada, decorrente da pandemia da Covid-19.

O jovem francês, de 21 anos, repetiu o prêmio obtido um ano atrás, ao levar a melhor em desempate com o compatriota Wissam Ben Yedder, do Monaco.

Ambos marcaram 18 gols e distribuíram cinco assistência durante a disputa, mas o astro da equipe da capital ficou na frente por balançar menos a vezes a rede em cobrança de pênaltis (zero, contra três do concorrente).

O atacante francês Moussa Dembelé, do Lyon, ficou na terceira colocação, ao marcar 16 gols. Logo atrás, ficaram o nigeriano Victor Osimhen, do Lille, e Neymar, companheiro de Mbappé no PSG e melhor brasileiro da classificação, ambos com 14.

O atacante Raphinha, ex-Avaí e Sporting, de Portugal, que defende o Rennes, da França, foi o 44º na artilharia, com cinco gols, e também está no 'top-50' dos goleadores do Campeonato Francês.

Entre os "garçons", destaque para o meia argentino Ángel Di María, do Paris Saint-Germain, com 14 passes para gol. Neymar, por sua vez, aparece entre os seis melhores da lista, com seis assistências.

Thiago Mendes, do Lyon, e Otávio, do Bordeaux, com quatro e três, cada um, também estão entre os 50 melhores no quesito. EFE

