Quando Kylian Mbappé entreabriu a porta da saída do Paris Saint-Germain, o clube tremeu frente à perspectiva de perder a sua estrela mais promissora, a primeira que cairia da constelação formada a base de milhões pelos proprietários catarianos.

No Parque dos Príncipes, sabem que o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, sonha com o jovem francês e que o contato entre o clube espanhol e a família do jogador é permanente desde o retorno de 'Zizou' ao atual tricampeão europeu.