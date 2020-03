A McLaren anunciou nesta quinta-feira que não participará do Grande Prêmio da Austrália, que abrirá neste fim de semana a temporada da Fórmula 1, depois que um integrante da equipe testou positivo para o novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

"A decisão foi tomada pelo dever de proteger não só os funcionários e sócios da McLaren, mas também todas as equipes e os torcedores", diz comunicado divulgado pela escuderia britânica.

O texto aponta que o diretor geral do time, Zak Brown e o chefe de equipe, Andreas Seidl, já comunicaram à organização da Fórmula 1 e à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), sobre a opção de não participar do fim de semana de atividades em Melbourne.

O integrante da McLaren que testou positivo, segundo o comunicado, já estava isolado desde que apresentou sintomas e ficará sob os cuidados das autoridades de saúde da Austrália.

"A equipe estava preparada para a possibilidade, e tem dado suporto para o funcionário, que agora começará o período de quarentena", explica a direção da escuderia.

Além do integrante da McLaren, quatro pessoas que trabalham na Haas foram submetido a exames para o coronavírus, por terem apresentado sintomas. Todos tiveram resultado negativo, segundo o site "Autosport".

REAÇÃO DA F-1.

A organização da Fórmula 1, horas depois do anúncio do time britânico, emitiu comunicado em que afirmou entender a medida tomada, e que está estudando a situação, já na véspera dos primeiros treinos livres para o GP da Austrália.

"Após o resultado positivo de membro da equipe McLaren, a F-1 e a Federação Internacional de Automobilismo estão coordenadas com todas as autoridades competentes para definir os próximos passos. Nossa prioridade é garantir a segurança dos torcedores, das equipes e do pessoal de prova", apontou a entidade, através do Twitter. EFE

