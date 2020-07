O italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto de automobilismo e quatro vezes medalhista de ouro paralímpico no ciclismo, passará a ter redução na sedação, segundo informou nesta quinta-feira o hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália.

"A direção informa que, de acordo com a família do campeão, será iniciada nos próximos dias a gradual redução da sedação. Serão necessários alguns dias para estudos posteriores sobre o paciente, por parte do corpo médico que cuida do atleta, para permitir seguir com o processo terapêutico e reabilitador", aponta boletim médico.