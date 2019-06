O Paris Saint-Germain anunciou que uma equipe do departamento médico do clube viajou ao Brasil nesta sexta-feira para examinar Neymar, que sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito há dois dias, no amistoso que terminou com a vitória por 2 a 0 da seleção brasileira sobre o Catar em Brasília.

Laurent Aumont, médico da equipe principal do PSG, e Gérard Saillant, membro do departamento médico e classificado como uma "referência internacional da medicina" são os integrantes do clube que embarcaran rumo ao Brasil.