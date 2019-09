Uma das sensações desta edição US Open pela relação "controversa" - como ele mesmo definiu - com a torcida, o russo Daniil Medvedev superou um problema na coxa esquerda, venceu o suíço Stan Wawrinka e se classificou para as semifinais de um Grand Slam pela primeira vez.

Quinto cabeça de chave, Medvedev bateu o 23º favorito com parciais de 7-6(6), 6-3, 3-6 e 6-1, depois de duas horas e 34 minutos.