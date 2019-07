Autor da assitência que resultou no gol do título da Copa Africana de Nações, o meia argelino Ismaël Bennacer foi eleito nesta sexta-feira o melhor jogador da 32ª edição do torneio continental.

O meia, de 21 anos, também foi escolhido como o melhor jogador jovem da competição. Bennacer teve uma curta passagem pelo Arsenal, onde não foi aproveitado, e hoje defende o Empoli, mas está próximo de assinar com o Mialn para a próxima temporada.