O meia Arthur, que na última sexta-feira foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa América pela seleção brasileira, acelerou a recuperação de uma pubalgia e provavelmente defender o Barcelona na final da Copa do Rei, contra o Valencia, no próximo sábado, em Sevilha.

O brasileiro foi desfalque do Barça no empate com o Eibar em 2 a 2 neste domingo, no Estádio Municipal de Ipurúa, pela última rodada do Espanhol, mas dificilmente será desfalque na luta pela chamada "dobradinha". O time catalão já venceu o campeonato nacional e buscará o penta da copa no fim de semana, no estádio Benito Villamarín.