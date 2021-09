O meia-atacante argentino Alejandro Gómez, do Sevilla, criticou em entrevista veiculada nesta quinta-feira a forma como as autoridades brasileiras atuaram antes do jogo entre as seleções de Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que acabou suspenso.

"Eles poderiam ter nos avisado dois ou três dias antes. Eles esperaram que o jogo começasse para entrar no campo, algo nunca visto antes. Foi um fato lamentável e vergonhoso, que mancha o futebol sul-americano. Havia muitas estrelas e muitas pessoas, que no final é quem paga", disse o jogador ao site "muchodeporte.com".