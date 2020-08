O meia holandês Marten De Roon, da Atalanta-ITA, tentou nesta terça-feira aliviar a tensão de sua equipe que amanhã disputará as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, e prometeu distribuir pizzas para mais de mil torcedores caso conquiste o inédito título europeu.

"Se vencermos a Champions, vou convidar mais de mil pessoas para uma pizza. E se perdermos, será no próximo ano", prometeu De Roon, na entrevista coletiva da véspera do jogo único que será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal).