O pivô brasileiro Ferrão, atual melhor jogador de futsal do mundo, renovou o contrato com o Barcelona até o dia 30 de junho de 2024, segundo anunciou o clube catalão nesta terça-feira.

Esta é a terceira vez que o Barcelona renova com Ferrão, cujo vínculo terminaria em 30 de junho do ano que vem. O brasileiro está há sete temporadas no clube. Com o novo acordo de renovação, o pivô, de 29 anos, ainda terá a opção de estender o contrato por mais uma temporada.