A Mercedes anunciou nesta quarta-feira que o britânico George Russell será o substituto do compatriota Lewis Hamilton, campeão do Mundial de Pilotos por antecipação, que está infectado pelo novo coronavírus e não poderá disputar o Grande Prêmio do Sakhir, no Bahrein, neste fim de semana.

O jovem, de 22 anos, um dos destaques da temporada, mesmo correndo na última colocada do campeonato de construtores, foi liberado pela Williams, após negociações, segundo revelou o próprio chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, por meio de comunicado.