O piloto britânico Lewis Hamilton, que no ano passado igualou o recorde histórico de sete títulos mundiais de Fórmula 1 do alemão Michael Schumacher, renovou seu contrato por mais uma temporada com a Mercedes, conforme anunciado nesta segunda-feira.

A escuderia alemã, vencedora dos últimos Mundiais de Construtores, divulgou um comunicado hoje anunciando que Hamilton continuará na equipe durante o ano de 2021, que será sua nona temporada na Mercedes.