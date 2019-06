Apesar do VAR tendo anulado um gol seu no empate da seleção brasileira em 0 a 0 com a Venezuela, pela segunda rodada do grupo A da Copa América, o meia Philippe Coutinho considera que esta tecnologia de vídeo é positiva para o futebol.

"Exatamente não sei se o VAR estava certo hoje, pois foram duas jogadas complicadas, mas penso que o VAR é algo positivo para o futebol", afirmou o camisa 11 da seleção, na zona mista da Arena Fonte Nova, em Salvador.