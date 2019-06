O treinador do Peru, Ricardo Gareca, afirmou nesta segunda-feira que o protagonismo adquirido pelo VAR nesta Copa América tem um ponto positivo, que é melhorar as decisões do jogo, mas que também pode ter um aspecto negativo se os árbitros perderem a segurança ao criarem uma dependência de seu trabalho na tecnologia.

"O que mais me preocupa, o que mais me interessa, é que os árbitros estejam cada vez mais convencidos e seguros de suas decisões", disse o técnico argentino, durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro, na véspera da partida contra a Bolívia, no Maracanã, pela segunda rodada do grupo A.