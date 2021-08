O atacante argentino Lionel Messi saudou nesta terça-feira um grupo de fãs que estava reunido em frente a sacada do Hotel Royal Monceau, em Paris, situado na luxuosa Avenue Hoche, onde o craque passará a noite, antes de ser apresentado amanhã como jogador do Paris Saint-Germain.

O camisa 10 mais badalado do futebol mundial, que teve a saída do Barcelona anunciada na última quinta-feira, deu entrada no hotel depois de ter visitado o estádio Parc des Princes, onde um grande número de pessoas o esperava para tentar receber um aceno ou tirar uma foto.