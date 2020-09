O atacante argentino Lionel Messi apareceu para treinar nesta quinta-feira, no centro de treinamento do Barcelona, apesar de todo o elenco ter sido liberado para dia de descanso pelo técnico holandês Ronald Koeman.

O camisa 10 se apresentou depois dos companheiros, após litígio com a direção do clube pela permanência para a temporada 2020-2021, e perdeu algumas sessões de treinamento. Ontem, foi liberado para trabalhar com os companheiros, após resultado negativo de teste para o novo coronavírus.