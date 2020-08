O atacante Lionel Messi teria afirmado a Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona, que se vê mais fora que dentro do clube catalão, segundo informações da emissora de rádio espanhola "RAC1".

Segundo a emissora, Messi interrompeu suas férias para conversar com Koeman e dizer que, depois de mais um fracasso na Liga dos Campeões, com a traumática eliminação nas quartas de final com derrota para o Bayern de Munique por 8 a 2, vê a saída do Barça mais próxima.